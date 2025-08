Ufficiale Bra, arriva con accordo annuale l'ex talento scuola Roma Eros De Santis

Parte ufficialmente l'avventura di Eros De Santis con la maglia del Bra! Il club presieduto da Giacomo Germanetti annuncia, con orgoglio e soddisfazione, di aver sottoscritto il contratto per la stagione 2025/2026 con il difensore di ruolo.

Nato a Tivoli nel 1997, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della Roma: giunto fino alla Primavera, ha alzato al cielo (con i giallorossi romanisti) Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana da punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Convocato in prima squadra dall'allora allenatore Luciano Spalletti, ha sfiorato gli esordi in Serie A ed Europa League. Tra Serie B e Serie C ha indossato le maglie di Virtus Entella, Siena, Monza, Viterbese e Latina. Nel campionato 24/25 ha giocato con il Team Altamura (girone C di Serie C).

Ha raggiunto il ritiro in Valle d'Aosta e i suoi nuovi compagni (soggiorno a Saint-Vincent e allenamenti a Montjovet), mettendosi a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico. Nella foto, è con il DT Stefano Sorrentino e il DS Ettore Menicucci.