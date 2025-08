Ufficiale Guidonia Montecelio, arriva a titolo definitivo dall'Avellino Erasmo Mulé

Serie C

Oggi alle 15:27 Serie C

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito, a titolo definitivo con contratto pluriennale, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Erasmo Mulè.

Difensore centrale, nato ad Alcamo il 13 giugno 1999, conta oltre 100 presenze ufficiali in Serie C tra Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli, Juventus Next Gen, Trapani, Pescara e Avellino.

“Conosco molti componenti della rosa avendo giocato con loro in passato e spero di togliermi delle soddisfazioni con la maglia rossoblù. Mi avvicino a Roma, città che amo e ho visitato da turista. Ho scelto il Guidonia Montecelio 1937 Fc perché è una società solida e formata da persone rispettate nel mondo del calcio”, le prime dichiarazioni da guidoniano di Mulè.