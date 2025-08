Juventus, si tratta per Hjulmand: forbice da ridurre con lo Sporting per l'ex Lecce

La partenza di Weah è un bel boost, ma Damien Comolli sta cercando di completare una serie di uscite dalla Juventus che concederebbe la liquidità necessaria da reinvestire a centrocampo e per un esterno. In tal senso la cessione di Douglas Luiz sarebbe un toccasana, perché - come spiegato dal Corriere dello Sport - il club bianconero avrebbe già un piano ben architettato.

Metronomo in attesa

Il preferito in mezzo al campo è Morten Hjulmand, ex Lecce ora allo Sporting Lisbona. Al momento, secondo il quotidiano romano, la Juve vanta un principio di intesa con il giocatore danese classe '99 per un contratto quadriennale (fino al 2029) da 3 milioni a stagione. Logicamente la parte mancante è l'accordo con il club portoghese, che vuole incassare l'intera clausola rescissoria da 60 milioni. Mentre la Juve spinge forte sul tasto della volontà del ragazzo per avere uno scontro sul cartellino e saldare 30-40 milioni.

Capitolo esterni

La fascia destra necessita di rincalzi dopo l'addio di Weah e con Nico Gonzalez in bilico. Da qui l'ingaggio di Joao Mario, che però non basterebbe ai bianconeri. Per questo è emerso il nome di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Purtroppo il club spagnolo fa muro e così la Vecchia Signora potrebbe ripiegare su Wilfried Singo. Ex Torino e già a conoscenza dei "trucchi" della Serie A, potrebbe lasciare Monaco non essendo più un punto fermo di Adi Hutter. Per chiudere l'affare basterebbero tra i 10 e i 15 milioni di euro.