Juventus, Locatelli: "Paredes? Mi piace giocare con lui. Sono felice del suo arrivo"

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli. "Credo che la cosa più importante è stato l'atteggiamento, quando metti questo in campo si vedono le giocate. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento. Ho fatto una buona partita, poi andrò a vederla e la cosa importante è sempre vincere. Le aspettative su di me sono sempre tante, do tutto per questa maglia e oggi si è vista una grande Juventus".

Il tuo rapporto con Paredes?

"Ci troviamo molto bene, mi piace giocare con lui e possiamo fare bene insieme e sono felice del suo arrivo".

Una Juventus che si sta ritrovando.

"Abbiamo una partita decisiva in Champions, testa a martedì".