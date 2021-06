Juventus, Locatelli sì o no? Cherubini studia le alternative: Paredes o Tolisso

Con Manuel Locatelli fisso nei pensieri, la Juve studia anche anche piste alternative: nella lista svetta Leandro Paredes del Paris Saint Germain, secondo Tuttosport. L’ex Roma e Empoli è nei radar juventini da almeno due anni (nel 2019-2020 si era valutato uno scambio con Emre Can, poi trasferitosi al Borussia Dortmund) e per i parigini non è intoccabile. Piace anche Corentin Tolisso (Bayern), vecchio pallino di Allegri, come lo è ovviamente Miralem Pjanic. Il bosniaco lascerà il Camp Nou e il Barcellona, oltre a concedere il prestito biennale, è disposto a farsi carico di metà dello stipendio.