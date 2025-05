Live TMW Juventus, Locatelli: "Siamo stati squadra vera. Spirito da Champions"

20.20 - Va a un passo da una vittoria pesantissima in ottica Champions la Juventus, che allo Stadio Olimpico va in vantaggio con la rete di Kolo-Muani. Il pareggio nel finale di Vecino toglie due punti preziosissimi alla Juve, che adesso deve sperare in un passo falso della Roma per rimanere al quarto posto. Tra pochi minuti il capitano dei bianconeri Manuel Locatelli interverrà in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

Quanto rammarico c'è nello spogliatoio?

"Oggi si è vista una squadra vera che voleva soffrire, queste sono le basi da cui ripartire per le ultime due partite. Non ho parlato con Pierre, è un ragazzo per bene e ha fatto un errore ma dobbiamo ripartire da questo spirito".

Hai giocato anche da centrale. Come ti sei trovato?

"Nell'emergenza si gioca dove chiede il mister. Bisogna cercare di portare a casa la Champions League e fare il meglio in queste ultime due partite. Guarderemo la partita di lunedì, ma non possiamo sprecare energie in cose che non possiamo controllare".

Quanto vi manca per poter vincere questi scontri diretti?

"Queste partite si decidono sui dettagli, oggi c'è stato da difendere nel finale per l'emergenza e l'inferiorità numerica. Adesso il nostro focus sono le ultime due partite".

Vi toglie sicurezze questo pareggio?

"No, credo che nelle difficoltà si è vista una squadra vera. Abbiamo comunicato e lottato per non subire gol, con questo atteggiamento possiamo fare male a tutti gli avversari".

Quanto incideranno le assenze in vista dell'Udinese? Chi vedi favorito per la finale di Coppa Italia?

"Quando sono arrivato qui dal primo giorno ho capito che non esistono alibi, chi giocherà dovrà farsi trovare pronto. Il mio rammarico è non essere presenti alla finale di mercoledì, è la delusione di questa stagione".

Queste ingenuità sono figlie della gioventù di questa squadra?

"Ci manca esperienza nel dettaglio e in queste partite, ora però abbiamo due partite importanti. Kenan dovrà farsi trovare pronto, ci dobbiamo focalizzare solo su Udinese e Venezia".

