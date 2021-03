Juventus, Morata: "Tutti ci vogliono vedere cadere, oggi abbiamo dato un messaggio"

Alvaro Morata, attaccante della Juventus assoluto protagonista della sfida di questa sera, commenta a DAZN la sua prestazione e il suo momento difficile, che sembra ormai alle spalle: “Ho passato tre settimane difficili, sembra avessi perso forza in allenamento e partita. Un periodo duro, ora sto recuperando e mi sento meglio. Martedì spero di stare meglio, tutti aspettano che cadiamo e oggi era importantissimo mandare un messaggio a chi ci guarda: dobbiamo pedalare, lotteremo fino alla fine”.

Come si sta evolvendo il tuo gioco?

“La risposta è semplice, quando giochi col migliore della storia del calcio noi dobbiamo prima assisterlo e poi fare gol. Quando c'è lui uno pensa meno a tirare, lui fa gol sempre. Il mister mi chiede di giocare tra le linee, cosa nuova per me, e sono contento di fare assist perché mi piace. Rabiot stasera ha tirato una martellata (ride, ndr)”.

Hai sentito la responsabilità senza Ronaldo?

“No, pressione no, penso che oggi era importante la reazione dopo un errore sul gol. Siamo stati una grande squadra, per il resto dobbiamo pensare a martedì che ci giochiamo la vita”.

Il derby di Madrid lo guardi?

“Certo, se posso in tv con l’iphone in giro la guarderò. Che sia in giro o a casa, dipende da cosa dice il capo”.