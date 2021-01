Juventus-Napoli per la Supercoppa, in palio il primo trofeo del 2020/21: seguila LIVE su TMW

vedi letture

Va in scena a Reggio Emilia la 33ª edizione della Supercoppa Italiana, o PS5 Supercup: la squadra detentrice dello Scudetto, la Juventus, sfida la vincitrice della Coppa Italia, il Napoli. Il confronto di stasera è anche Pirlo contro Gattuso, compagni di squadra per una vita e ora concorrenti diretti da allenatore, e non solo per la coppa in palio stasera. Curiosamente quello di stasera è anche il primissimo confronto diretto, in riferimento alla stagione 2020/21, tra le due formazioni: la gara inizialmente prevista per la terza giornata, il 4 ottobre 2020, non si è giocata per i noti motivi.

Juventus-Napoli, in palio il primo trofeo del 20/21: seguila LIVE su TMW