Juventus-Napoli si giocherà. Pirlo: "Noi rispettiamo il protocollo e siamo in sintonia con l'ASL"

Questa partita in autunno non si giocò perché c'erano due positivi nel Napoli. Adesso nella Juve ce ne sono tre, ritiene giusto il fatto che si giochi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia del match contro il Napoli - recupero della terza giornata di Serie A - ha risposto così: "Noi come sempre rispettiamo il protocollo, siamo sempre in sintonia con quello che dice l'ASL di Torino e quindi la giocheremo".

