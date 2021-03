Le critiche a Pogba? Raiola: "È così forte che anche mio nipotino gli troverebbe squadra"

vedi letture

Paul Pogba è sottovalutato in Inghilterra? “Dipende di chi si parla, se dei tifosi o dei professionisti del settore - dice Mino Raiola a The Athletic - se parli dei professionisti penso che sia molto apprezzato. Il giorno che non avrà più squadra non sarà più apprezzato, ma per ora anche mio nipote di cinque anni saprebbe trovargli un club ad alto livello”.