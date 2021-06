Juventus, offensiva per il prestito di Gabriel Jesus: c'è l'ok del giocatore e di Allegri

vedi letture

La Juventus è pronta a spingere per ottenere il prestito di Gabriel Jesus dal Mancehster City. Allegri approva il potenziale acquisto e il giocatore è attratto dall'ipotesi, anche perché proprio in bianconero potrebbe rilanciarsi dopo essere stato messo in ombra da Foden nella squadra di Guardiola. Il brasiliano potrebbe arrivare a prescindere dallal permanenza o partenza di Ronaldo, con la Vecchia Signora che vorrebbe accelerare i tempi per non rischiare di attardare il percorso di rinnovamento voluto anche dal nuovo allenatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.