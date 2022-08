Juventus, oggi nuovi contatti col PSG per sbloccare Paredes: col sì può arrivare domani a Torino

Giornata importante quella di oggi per il futuro di Leandro Paredes alla Juventus. Ne parla il quotidiano Tuttosport che spiega come i contatti di oggi dovrebbero essere quelli giusti per arrivare alla fumata bianca definitiva col PSG, con l'argentino pronto per partire alla volta di Torino e che potrebbe sbarcare già nella giornata di domani qualora il due club dovessero trovare tutti gli accordi del caso.

La formula

Juventus e PSG stanno discutendo su un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. L'operazione, una volta sistemati i dettagli, avrà costi che dovrebbero aggirarsi sui 20 milioni di euro complessivi.