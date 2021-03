Juventus, Paratici: "Il risultato dell'Inter non condizionerà la nostra partita"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della sfida contro il Cagliari: “Il risultato dell’Inter non cambia nulla nella nostra testa, noi giochiamo partita dopo partita senza guardare gli altri. Ronaldo? Mi viene da sorridere, mai avrei pensato di poter discutere Cristiano. Sono cresciuto in un piccolo paesino, questi discorsi li sentivo in parrocchia… Nel 2020 ha segnato 41 reti, è capocannoniere della Serie A, ha vinto più volte il Pallone d’oro. È un privilegio per noi, ce lo godiamo il più possibile e rappresenta il nostro futuro”.

Che tipo di risposte vi aspettate?

“È un’annata particolare, dove si giocano tante partite. Anche a noi piacerebbe giocarle tutte bene, ma è molto più difficile rispetto al passato. Ci aspettiamo una bella partita e di portare a casa il massimo risultato”.

Lei ha bisogno di segnali diversi anche per impostare il futuro?

"Noi dobbiamo pensare al presente, non a quello che sarà. Ci sono tredici partite, una finale di Coppa Italia... Kulusevski, ad esempio, ha vent'anni ed è in evoluzione continua. Vedremo dove renderà di più, come svilupperà fisicamente".