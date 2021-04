Juventus, Paratici: "Rovella andrà lontano. Proseguiremo a investire sui giovani"

Fabio Paratici, Managing Director della Football Area della Juventus, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Genoa. Su Rovella, giocatore rossoblù e di proprietà dei bianconeri: "Siamo contenti di esserci accaparrati Rovella, la dote migliore che ha è che ha a cuore il calcio e sua carriera e questo lo porterà lontano. Per quel che riguarda la linea giovane abbiamo al Genoa anche Pellegrini che oggi non c'è per infortunio e altri giovani in giro. Da qualche anno abbiamo intrapreso questa filosofia e continueremo su questa linea".