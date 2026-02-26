Pedro Felipe al Sassuolo ha ritrovato Muharemovic: "Un anno insieme alla Juventus"

Pedro Felipe, difensore che nel calciomercato di gennaio ha lasciato la Juventus per approdare in prestito al Sassuolo, si è raccontato da tesserato neroverde in un'intervista rilasciata ai canali del club emiliano.

Nel corso della chiacchierata, Pedro Felipe ha raccontato anche qualche aneddoto legato alla sua presenza nella Juventus. Come per esempio il momento in cui è stato promosso dalla Next Gen alla prima squadra bianconera, facendo così il suo ingresso nello spogliatoio dei 'più grandi': "Quando entri nello spogliatoi è un momento importante per vedere se puoi essere uno di loro. Lì ho iniziato a crescere, molti compagni mi hanno aiutato. Bremer è stato uno di quelli che lo ha fatto di più, ma anche Cabal, Locatelli e tanti altri calciatori forti, oltre che brave persone".

Alla Juventus tra l'altro Pedro Felipe aveva avuto modo di conoscere un suo attuale compagno di squadra al Sassuolo, il compagno di reparto Tarik Muharemovic: "Posso dirvi che ho un bellissimo rapporto con lui. Lo conosco da prima, abbiamo giocato un anno insieme alla Juventus Next Gen. Poi lui è venuto a Sassuolo, e prima di venire qui l'ho sentito, mi ha detto che si sta bene: abbiamo un bellissimo rapporto. È un amico anche fuori dal campo".

