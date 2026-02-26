Pedro Felipe: "Mamma mia, il Sassuolo! Entrare nello spogliatoio Juventus è stato importante"

Pedro Felipe si è presentato come nuovo giocatore del Sassuolo parlando ai canali ufficiali del club neroverde. Di seguito le sue principali dichiarazioni, riportate dal portale specializzato SassuoloNews.net: "Vengo da una famiglia umile e quando ho iniziato a giocare ho pensato che il calcio poteva aiutare i miei. Così è diventato il mio lavoro, una cosa seria, che non faccio solo per divertirmi. Il calcio è la mia vita. Ho lasciato da casa da piccolo, avevo 11 anni la prima volta: giocavo nella mia città, ho visto una persona di Vitoria che mi ha chiesto di chiamare il responsabile, e dopo un mese mi hanno preso lì. Quel periodo mi ha insegnato tanto, ero ancora un bambino e non sapevo molto della vita. Mi mancava la mia famiglia e volevo essere forte ogni giorno per loro. Lì mi è stato insegnato a essere uomo".

La successiva tappa brasiliana di Pedro Felipe è stata al Palmeiras, prima di arrivare in Italia con la Juventus: "Era tutto diverso, non ero abituato al freddo e quando sono arrivato qui lo sentivo molto. Stavo male, chiamavo mia madre e le dicevo che non era normale che fosse sempre così freddo". Un momento difficile da affrontare è stato l'infortunio al crociato: "Non sapevo come uscirne. Devi diventare più forte di testa, così puoi tornare più forte di prima. Non ho parole per spiegare l'emozione di rientrare dopo dieci mesi in una competizione ufficiale, facendo gol e aiutando anche la squadra. Molto speciale".

Pedro Felipe nei mesi scorsi ha poi avuto modo anche di affacciarsi alla prima squadra della Juventus: "Quando entri nello spogliatoi è un momento importante per vedere se puoi essere uno di loro. Lì ho iniziato a crescere, molti compagni mi hanno aiutato. Bremer è stato uno di quelli che lo ha fatto di più, ma anche Cabal, Locatelli e tanti altri calciatori forti, oltre che brave persone".

Quindi è stata la volta di Sassuolo, a partire da gennaio, per Pedro Felipe. Che usa un'esclamazione molto italiana: "Esci da una seconda squadra e poi vai a fare la Serie A nel Sassuolo, dico 'mamma mia'! Ringrazio Dio, perché per me è una cosa molto importante essere qua. C'è una bella squadra, tanti giocatori giovani, mi sembra un gruppo importante. Anche il mister e lo staff mi hanno accolto bene, ogni giorno mi insegnano qualcosa".

Tra i giovani migliori che ha il Sassuolo si trova il difensore Tarik Muharemovic, tra l'altro scuola Juventus proprio come Pedro Felipe. Il quale lo racconta così: "Posso dirvi che ho un bellissimo rapporto con lui. Lo conosco da prima, abbiamo giocato un anno insieme alla Juventus Next Gen. Poi lui è venuto a Sassuolo, e prima di venire qui l'ho sentito, mi ha detto che si sta bene: abbiamo un bellissimo rapporto. È un amico anche fuori dal campo".

Conclusione sui sogni per se stesso di Pedro Felipe: "Prima di tutto diventare un giocatore importante, arrivare ad alto livello così da poter sempre aiutare la mia famiglia, le persone che mi stanno vicino, gli amici. Ed essere una persona buona".