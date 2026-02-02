Ufficiale
Juventus, il difensore Pedro Felipe saluta e si trasferisce in prestito al Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Pedro Felipe lascia la Juventus a titolo temporaneo per vestire la maglia del Sassuolo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'operazione è stata conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto più una percentuale da versare ai bianconeri in caso di un'eventuale futura cessione dopo il riscatto.
Prima avventura nella massima serie per il difensore brasiliano classe 2004 dopo l'esperienza con la Juve Next Gen.
