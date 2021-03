Juventus, Pirlo: "Il Porto piazzerà il pullman? Non lo so, ma noi dovremo spostarglielo"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo parla così ai microfoni di Juventus TV dopo il successo di oggi contro la Lazio: "È stata una grande vittoria, c'è stata una grande reazione dopo il loro gol e questa è la nota più importante della serata. Non era facile contro la Lazio che ha avuto una settimana per preparare questa gara. I tre punti erano fondamentali per il prosieguo del campionato".

Com'è nata l'idea di Danilo davanti alla difesa?

"È nata ieri pensandoci, la notte riflettevo su quale giocatore poteva rendere meglio in quella posizione. Non ho avuto dubbi, lui ha le qualità per fare questo ruolo".

Cosa gli ha detto?

"Ho dato delle nozioni tattiche perché avevamo chiuso il primo tempo con atteggiamento positivo, dovevamo migliorare alcuni aspetti. Volevamo vincere a tutti i costi e lo abbiamo fatto con lo spirito di una squadra che vuole vincere e sfruttare i passi falsi delle squadre che ci sono davanti".

Morata?

"È il giocatore che abbiamo preso, purtroppo ci è mancato in questo periodo per infortunio, per un virus che lo ha debilitato. Lo abbiamo avuto per un po' a mezzo servizio, ma è un giocatore con caratteristiche particolari e quando c'è si fa sentire".

La partita è stata una delle più belle di quest'anno. Quest'aggressività può essere l'arma in più anche martedì?

"Non era facile rimontare lo svantaggio contro una squadra come la Lazio. Siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo regalato un gol a loro. Una volta andati sotto c'è stata una grande reazione, abbiamo coperto bene il campo e abbiamo avuto l'aggressività che ci ha permesso di vincere la partita".

Il Porto verrà qui per piazzare il pullman?

"Non lo so. Che lo piazzi o no, noi dovremo spostarglielo perché dobbiamo vincere questa partita".