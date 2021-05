Juventus, Pirlo: "Preoccupa l'aspetto mentale, ora dobbiamo rialzarci subito"

Intervistato da JTV, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo analizza il ko subito oggi in casa contro il Milan: “Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco - ha esordito -. Avevamo iniziato con lo spirito giusto ed eravamo anche andati vicini al gol, poi ci siamo impauriti, siamo stati sporchi a livello tecnico e alla fine siamo stati in balia dell’avversario. Alla prima difficoltà ci siamo arresi subito. Ciò che preoccupa di più è l’aspetto mentale. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante, dovevamo giocarcela a viso aperto e invece l’abbiamo affrontata con paura. Come ci si rialza? Non è facile, ma è necessario farlo. Abbiamo ancora tre partite e daremo tutto quello che abbiamo per centrare l’obiettivo”, ha concluso.