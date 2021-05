Juventus, Pirlo: "Serata magica. Dopo il Milan eravamo morti ma abbiamo reagito"

Andrea Pirlo a Juventus Tv, ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna all'ultima giornata che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League, complice il pareggio del Napoli con il Verona: "È stata una serata straordinaria e magica, volevamo terminare senza rimpianti e abbiamo chiuso la gara nel primo tempo. Siamo soddisfatti".

Cosa ha fatto la differenza stasera?

"L'approccio e la mentalità. Volevamo vincere questa partita per proseguire il nostro sogno a prescindere dagli altri campi. La Juve ha fatto la Juve stasera".

Ci sono stati momenti complicati quest'anno.

"Eravamo morti dopo il Milan ma dovevamo rialzare la testa perché poteva succedere di tutti. Anche gli altri risultati ci hanno aiutato".

Champions e due coppe vinte. Come valuta la stagione?

"C'è un po' di rimpianto per quello che siamo e che non siamo stati in questa stagione. A volte non siamo stati concentrati e nel calcio non si può fare. Se si vogliono raggiungere i risultati bisogna fare sempre il massimo".

Il punto più alto?

"Ce ne sono stati tanti, la vittoria della Coppa Italia, quella a Barcellona. Dobbiamo buttare le basi ripartendo da questo finale".

Ronaldo?

"Non è una sorpresa, è il nostro campione ed è riuscito a fare una valanga di gol anche quest'anno".