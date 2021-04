Juventus, Pirlo su Dybala: "Ci aiuterà nel rush finale. Al suo futuro ci penserà la dirigenza"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky della partita vinta per 3-1 contro il Genoa. Sul futuro di Paulo Dybala: "Queste sono cose che riguardano la società. Ho la fortuna di allenare i campioni e Dybala è uno di essi quindi cerco di poterlo sfruttare al meglio in ogni partita. Quest'anno non lo abbiamo avuto molto a disposizione, ora è tornato e ci aiuterà a darci una mano in questo rush finale. Per le decisioni ci sono i dirigenti apposta".