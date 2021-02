Juventus, pronti 5 milioni all'anno per convincere Depay e superare la concorrenza del Barça

vedi letture

Visti i problemi societari e non che stanno affliggendo il Barcellona in questo periodo, la Juventus sta provando a inserirsi in modo concreto per convincere Memphis Depay a scordarsi dei catalani per scegliere i bianconeri al termine del proprio contratto con il Lione. La Vecchia Signora fa sul serio ed è pronta a mettere sul piatto un ricco contratto da 5 milioni a stagione per i prossimi 4 anni, oltre che un ruolo da protagonista al fianco di Ronaldo. La Juve prova ad accelerare per un acquisto che potrebbe essere facilmente definibile come "colpaccio" visto il valore del calciatore libero di accasarsi ovunque dopo l'esperienza in Ligue 1. A riportarlo è Il Corriere di Torino.