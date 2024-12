Juventus, pronto il rinnovo per Gatti. Il centrale firmerà coi bianconeri fino al 2030

La priorità della Juventus per il mercato di gennaio resta l’acquisto di un difensore centrale per sopperire ai gravi infortuni che hanno messo fuori gioco Bremer e Cabal fino al termine della stagione. Intanto la Vecchia Signora si appresta a blindare Federico Gatti, diventato ormai uno dei pilastri della squadra, indossando più volte la fascia da capitano. Il segnale di come il centrale di Rivoli rappresenti un totem sia per il presente sia per il futuro, sottolinea oggi Tuttosport.

Settimana prossima, dopo la sfida di Champions League contro il Manchester City, è previsto un summit tra il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli e gli agenti del numero 4 (Luca Carnaghi e Dario Paolillo) per individuare il perimetro all’interno del quale chiudere l’accordo sul rinnovo del contratto. Pronto l’adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 1,4 e salire sino a 2,3 milioni a stagione. Il giusto riconoscimento alla crescita avuta nell’ultimo anno e mezzo dall’ex Frosinone, diventato un punto fermo dell’undici titolare juventino e ormai presenza fissa anche tra i convocati di Spalletti in Nazionale.

La novità delle ultime ore riguarda, però, la data di scadenza del nuovo accordo: 2030 e non soltanto fino al 2029 come era stato paventato nel primo incontro di settembre. A testimonianza di come il matrimonio tra Gatti e la Juve sia destinato a durare ancora a lungo. Con le firme di rito attese entro Natale. Ma come detto, si parla anche di nuovi arrivi: è noto l'interesse per Antonio Silva del Benfica, che resta un obiettivo difficile; come alternative ci sono Kiwior dell’Arsenal, Dragusin del Tottenham, Lucumì del Bologna e Ismajli dell’Empoli, con il brasiliano Ortiz del Flamengo che sta perdendo posizioni.