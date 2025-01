Juventus, prosegue la caccia al centrale: per Araujo non si valuta solo il prestito

vedi letture

Prosegue la ricerca del centrale in casa Juventus. Come vi abbiamo riportato ieri, Hancko è operazione molto complicata a gennaio e allora la società bianconera sta concentrando le sue attenzioni su Ronald Araujo, difensore del Barcellona: come riporta 'Sky', il club bianconero è anche disposto ad acquistare il calciatore sudamericano pur di chiudere l'accordo con la società catalana. L'alternativa è sempre Antonio Silva del Benfica, anche se le aquile hanno già rifiutato una prima offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto.

In attacco nessun passo avanti per Joshua Zirkzee. Proseguono i contatti per Kolo Muani in uscita del Paris Saint-Germain e Füllkrug del West Ham. La punta tedesca vorrebbe lasciare il club inglese a gennaio ma l'arrivo del nuovo allenatore Potter potrebbe cambiare i piani. "Zirkzee può arrivare? Col Manchester non ci abbiamo mai parlato, loro hanno situazioni da risolvere. La Juventus deve stare alla finestra, ma ancora non c'è niente", ha detto in una recente intervista Cristiano Giuntoli.

E a proposito di centravanti e di Juventus, così Luca Toni nelle ultime ore s'è espresso sul rendimento di Dusan Vlahovic: "Lui alla fine i gol li fa. Ci si aspetta sempre di più, ma poi bisogna vedere tutto il reparto offensivo della Juventus. A me piace: è un po' nervoso perché la maglia della Juve pesa, ma qualsiasi cosa accada sembra sia sempre colpa sua. Ma se si vanno a leggere i tabellini è quello che ha fatto più gol".