Juventus, quanti addii a Venezia: da Renato Veiga a Kolo Muani, ecco chi saluterà

vedi letture

L’ultima giornata di campionato contro il Venezia - scrive il Corriere dello Sport - avrà il sapore dell’addio per diversi giocatori della Juventus. L’aria di restaurazione estiva, che evita per poco la parola “rivoluzione”, è ormai palpabile in casa bianconera. Dopo un mercato di gennaio costruito per rincorrere il quarto posto, il club si prepara a cambiare pelle. Kolo Muani, protagonista di un impatto lampo con 5 gol in 3 partite, si è poi spento. Sufficienza piena, ma non abbastanza per versare i 50 milioni richiesti dal PSG. Più complicata ancora la permanenza di Renato Veiga: il Chelsea chiede troppo. Resta in bilico Francisco Conceição: ottimo in avvio, altalenante dopo.

Già scattato il riscatto di Kelly

È invece già scattato il riscatto di Lloyd Kelly, anche se non è detto che resti. Male Douglas Luiz: solo panchina e nessuna continuità, nonostante l’investimento da 51,5 milioni. Un’offerta dalla Premier potrebbe chiudere l’avventura bianconera. Attenzione infine ad Andrea Cambiaso, prima obiettivo del Manchester City, ora in calo. Insomma, a Venezia si chiude un ciclo. Il prossimo Giuntoli dovrà scriverlo sul mercato.

In entrata tentativo per De Bruyne

Il Napoli parte in vantaggio, anche grazie al lavoro anticipato del ds Manna e alla connessione personale con De Bruyne, già legato al territorio dove si è sposato con Michele. Tuttavia, la concorrenza è forte: il è Liverpool in pressing, con Salah che lo ha pubblicamente invitato ad Anfield; poi Chelsea, Olympique Marsiglia, Chicago in MLS e qualche giorno fa è spuntata pure la Juventus: call con lo stesso De Bruyne per capire cosa fare, se esistono ancora margini.