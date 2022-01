Juventus, Ramsey cerca una via d'uscita. In Inghilterra ora si parla di ritorno all'Arsenal

Aaron Ramsey può tornare all'Arsenal: secondo il Sun oggi in edicola, il gallese potrebbe trovare una via di uscita alla poco soddisfacente avventura in Italia tornando alla squadra che l'ha cresciuto, lanciato e perso. È evidente che una proposta dei Gunners, a caccia di centrocampisti, potrebbe sortire un effetto ben diverso rispetto agli interessamenti di Newcastle, Crystal Palace e Everton, altre squadre inglesi che si sono avvicinate al gallese nelle ultime settimane.