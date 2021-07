Juventus, ritorno di fiamma per Moise Kean. Ma l'operazione è possibile solo in prestito

Ritorno di fiamma della Juventus per Moise Kean. Come scrive questa mattina Tuttosport, il ritorno in bianconero del giovane attaccante potrebbe verificarsi anche contemporaneamente all'arrivo di uno dei due grandi obiettivi per il possibile dopo-Cristiano Ronaldo: i "soliti" Gabriel Jesus del Manchester City e Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.

Il talento classe 2000 è appena rientrato all'Everton dal prestito al PSG e la Juve sarebbe disposta a riabbracciarlo fin da subito, seppur solo con la medesima formula utilizzata dai francesi.