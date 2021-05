Juventus, rivoluzione a sinistra: duello con l'Inter per Emerson Palmieri, rispunta Gayà

vedi letture

La Juventus è pronta a cambiare sulla corsia sinistra. Come si legge su Tuttosport i bianconeri sono pronti ad ascoltare le offerte per Alex Sandro. Intanto Paratici sonda il mercato alla ricerca del sostituto del brasiliano.

Duello con l'Inter per Emerson Palmieri - Il primo nome è quello dell'italo-brasiliano del Chelsea, sul quale però c'è da registrare il solito interesse dell'Inter.

Gosens costa caro - A Torino non hanno abbandonato la pista che conduce a Robin Gosens dell’Atalanta, ma la Dea non fa sconti. 40 milioni, senza possibilità di scambi. Non solo, il terzino tedesco è da tempo nel mirino del Leicester ed in caso di addio all'Atalanta, le Foxes sembrano la destinazione più probabile.

Torna di moda Gayà - L'ultima idea porta in Spagna, dove giocare José Gayà, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Valencia. Finché non lo farà, la sua partenza non va esclusa, ma sulle sue tracce c'è da tempo l'Atletico Madrid.