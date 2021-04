tmw Gosens come Castagne? Accelerata del Leicester: serve la garanzia Champions. Il punto

vedi letture

Il futuro di Robin Gosens come quello di Timothy Castagne? Non sono mancate nelle ultime settimane le richieste e le proposte per l'esterno tedesco. Non ultimi i segnali d'amore mandati dal giocatore in un'intervista in patria su un eventuale futuro in Bundesliga. Il tema di discussione era il Borussia Dortmund che era solo l'ultima di tante big interessate a Gosens: per l'esterno dell'Atalanta si sono fatte sotto anche Atletico Madrid, Juventus e Manchester City.

Piomba il Leicester Adesso, il Leicester. I rumors inglesi degli ultimi minuti trovano conferma: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la trattativa con le Foxes è ben impostata. Prima di affondare il colpo, però, il giocatore vuole la garanzia che la formazione di Brendan Rodgers sia in Champions League. Sul tavolo anche le cifre, più alte di quanto emerso nelle ultime ore: 25 milioni più bonus nelle casse del club di Percassi. Accelerata importante del Leicester, già nelle prossime due settimane potrebbero esserci novità a riguardo.