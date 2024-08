TMW Juventus-Sancho in stand-by. Sull'attaccante inglese resta forte il Chelsea

Non si è fin qui sbloccata la trattativa per il trasferimento dell'attaccante inglese Jadon Sancho dal Manchester United al Chelsea. I recenti contatti tra le parti non hanno avvicinato all'accordo le due società e questo, inevitabilmente, ha messo in stand-by una trattativa che va chiusa entro domani, termine ultimo di questa finestra di calciomercato. Sulle tracce di Sancho c'è anche il Chelsea, società che da giorni sta lavorando a uno scambio col Manchester United riguardante anche Raheem Sterling

Oggi intanto la Juventus ha ufficializzato la cessione al Liverpool di Federico Chiesa a titolo definitivo. Questo il comunicato finanziario: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore".

Il comunicato sul sito ufficiale della Juventus.

"Le strade della Juventus e di Federico Chiesa si dividono, dopo quattro stagioni insieme. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 1997 al Liverpool. Quella in Inghilterra, per Federico, sarà la prima esperienza lontano dall'Italia dopo quelle alla Fiorentina prima e alla Juventus poi. Chiesa conclude l'avventura in bianconero con all'attivo oltre cento presenze tra tutte le competizioni – 131, per la precisione –, costellate da 32 reti e oltre venti assist. Oltre cento le partite disputate con la nostra maglia, dicevamo, con la centesima raggiunta nella stagione 2023/2024, in occasione della sfida contro il Lecce del 26 settembre scorso, all'Allianz Stadium. Quella contro il Monza, invece, è stata l'ultima apparizione – con rete annessa – di Federico in bianconero.

Dal primo giorno in cui è arrivato a Torino ha fatto emergere tutte le sue qualità. Il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, sono stati uno stimolo in più per tutti. Chiesa saluta il nostro Club avendo vinto 1 Supercoppa Italiana nella stagione 2020/2021 e 2 Coppa Italia, rispettivamente nel 2020/2021 – segnando anche la rete decisiva nella finale di Reggio Emilia contro l'Atalanta – e nel 2023/2024. Grazie di tutto, Fede, e in bocca al lupo per il futuro!"