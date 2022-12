Juventus, se parte Rugani occhi su Pavlovic. Sul serbo c'è anche l'interesse della Roma

Secondo SportMediaset, in vista già del mercato di gennaio, la Juventus potrebbe muoversi per modificare qualcosa nella difesa di Massimiliano Allegri. In questo senso potrebbe finire sul mercato Daniele Rugani, giocatore che ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione, con i bianconeri che a quel punto potrebbero puntare forte su Strahinja Pavlovic, centrale del Salisburgo e protagonista al Mondiale con la Serbia. Sul giocatore però ci sono anche Roma e Lipsia.