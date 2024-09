TMW Juventus, seduta aperta ai tifosi: Gatti sempre più leader, Douglas Luiz in grande spolvero

vedi letture

Questa mattina, la Juventus si è allenata davanti ai media e ad una selezione di tifosi giunti alla Continassa su invito. Per Thiago Motta è arrivata subito una notizia poco positiva visto che si è fermato Vasilije Adzic. Il montenegrino ha riportato un fastidio muscolare alla gamba sinistra e tornerà solo dopo la pausa. Questo infortunio di Adzic, però, è diverso rispetto a quello accusato lo scorso 6 agosto visto che in quella occasione si fece male alle coscia destra.

Per la Juventus però è arrivata anche una buona notizia: Francisco Conceicao, infatti, ha ripreso ad allenarsi in campo. Il portoghese ha lavorato a parte, ma ha indossato gli scarpini da calcio e ha fatto anche dei tiri in porta. Perciò il suo rientro si avvicina e non è da escludere che possa essere già convocato per il match contro il Genoa, altrimenti nella peggiore delle ipotesi tornerà per la gara contro il Lipsia in Champions League.

Nel corso della seduta aperta ai media la Juventus ha alternato una fase di possesso palla ad alta intensità ad un lavoro fisico. Tra i giocatori più coinvolti c’è stato sicuramente Federico Gatti che ha dato diverse indicazioni ai compagni ed è sempre più leader e capitano di questa squadra. Da segnalare anche un Douglas Luiz in grande spolvero. Il brasiliano è stato molto coinvolto nel corso dell’allenamento e il suo tocco di palla è davvero meraviglioso, a testimonianza della sua grande qualità nonostante un impiego a singhiozzo in questa prima parte di stagione. Il giovane Savona, in chiusura, ha lasciato anzitempo la seduta per via di un riacutizzarsi del dolore al piede in seguito allo scontro con Folorunsho nel match contro il Napoli. Per il prodotto della Next Gen, però, non sembra essere niente di grave.