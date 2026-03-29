Juventus, si pensa al mercato: valutato Kessie ma servono garanzie fisiche

La Juventus, in settimana, ha lavorato per preparare la gara contro il Genoa, ma alla Continassa non erano presenti i 15 nazionali. Il gruppo bianconero era ristretto, ma Luciano Spalletti ha potuto concentrarsi su alcuni dettagli insieme ai calciatori che erano presenti. Il tecnico di Certaldo si è messo ad allenare singolarmente alcuni dei suoi ragazzi per renderli più incisivi sotto porta. Spalletti, nella sessione di tiri personalizzati con Vlahovic, ha avuto parole di elogio per il bomber serbo. Adesso la speranza è che DV9 possa essere titolare nella sfida contro il Genoa del 6 aprile.

Piace Kessie ma bisognerà valutare le sue condizioni fisiche.

Questa pausa è servita alla Juventus anche per iniziare a preparare la stagione che verrà. La dirigenza ha fatto un focus sul mercato e sono stati valutati diversi profili. La Juventus sta prendendo in considerazione anche molti giocatori che a giugno si libereranno a zero. Tra i nomi al vaglio c’è anche quello di Franck Kessie, che però da alcuni anni gioca in Arabia. La perplessità del club e della piazza in generale è legata alle condizioni fisiche dell’ivoriano. Infatti, la Saudi League ha dei ritmi molto differenti rispetto alla Serie A e al calcio europeo. Perciò Kessie potrebbe non avere più dei parametri fisici all’altezza di campionati più competitivi. Proprio questo aspetto è già stato valutato dalla Juventus, che in alcuni incontri con il suo procuratore avrebbe richiesto i dati atletici del giocatore. Il club bianconero non potrebbe permettersi di prendere un giocatore che non reggerebbe certi ritmi. Anche perché Kessie non chiederebbe un ingaggio basso e l’investimento dovrebbe essere sostanzioso. Perciò bisognerà valutare ogni aspetto per non commettere errori, ma va sottolineato che l’ivoriano, qualora fosse in condizione, sarebbe sicuramente un profilo che si adatterebbe perfettamente al gioco di Spalletti.

Bremer e Koopmeiners brillano in nazionale.

La maggior parte dei giocatori della Juventus ha già giocato una delle due sfide con le rispettive nazionali della pausa di marzo. Tra i calciatori impegnati ci sono stati anche Bremer e Koopmeiners, che hanno ben figurato con Brasile e Olanda. Il numero 3 bianconero ha segnato nella sfida persa dalla Seleçao contro la Francia e si è messo in mostra con giocate di livello. Bremer è apparso in netto miglioramento rispetto alla gara contro il Sassuolo. Ultimamente il brasiliano era apparso un po’ in difficoltà, ma il fatto che in nazionale abbia dato segnali positivi non può che far piacere a Luciano Spalletti, che vede in lui uno degli intoccabili della sua squadra. Anche Koopmeiners ha trovato spazio con l’Olanda: Koeman lo ha schierato dal primo minuto contro la Norvegia nel suo 4-2-3-1. Il numero 8 bianconero ha giocato nei tre alle spalle di Malen, muovendosi sulla destra. Koopmeiners è sembrato a suo agio nel terzetto con Gakpo e Reijnders e, partendo sulla destra, ha potuto accentrarsi riuscendo anche a fare assist. Perciò l’olandese è riuscito a mettersi in mostra con la sua nazionale e chissà che questo nuovo spunto tattico non possa interessare anche a Spalletti, che ultimamente ha preferito far partire l’ex Atalanta dalla panchina.