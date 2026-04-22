Juventus, Spalletti ha bisogno del miglior Kenan Yildiz: lavoro mirato per il Milan

La Juventus, ieri, non si è allenata e ha goduto di una giornata di riposo. La ripresa è fissata per oggi. Luciano Spalletti comincerà a mettere nel mirino la sfida contro il Milan. Per questo match resta in dubbio Emil Holm, che ha riportato un sovraccarico al polpaccio contro il Bologna e verrà valutato di giorno in giorno. La sensazione è che possa esserci, ma lo si saprà con certezza solo alla vigilia della partita. Resta da capire anche come stanno Mattia Perin e Dusan Vlahovic, che si sono fatti male lo scorso 6 aprile. Il portiere bianconero non ha riportato nessuna lesione, ma nei giorni scorsi non ha ripreso a lavorare in gruppo e resta da capire se riuscirà a farcela per domenica sera oppure no. Per quanto riguarda Vlahovic, invece, la sensazione è che sia più probabile un suo rientro per la gara contro il Verona del 3 maggio.

La Juventus sa vincere anche senza Kenan Yildiz.

La Juventus ha giocato un’ottima gara contro il Bologna, portando a casa tre punti fondamentali. I bianconeri hanno dimostrato di saper vincere anche senza Kenan Yildiz. Il turco è partito dalla panchina e ha giocato solo una ventina di minuti, ma la Juventus non ha patito più di tanto la sua assenza e la manovra di gioco non ne ha risentito. Yildiz soffre di questa infiammazione al ginocchio e va gestito. Perciò resta da capire se in settimana lavorerà sempre in gruppo oppure se seguirà un programma personalizzato. La sensazione è che comunque la Juventus farà di tutto per averlo al top per la gara contro il Milan. Spalletti spera di poterlo schierare da titolare contro i rossoneri e anche lo stesso giocatore ha voglia di essere in campo dal primo minuto. Qualora dovesse farcela, a quel punto il turco giocherebbe sulla trequarti con Francisco Conceicao alle spalle di uno tra Jeremie Boga e Jonathan David. Se invece Spalletti volesse preservarlo e farlo entrare dalla panchina, a quel punto a sinistra giocherebbe l’ivoriano.

Estate a Hong Kong e in Australia per la Juventus.

La Juventus ha già organizzato quello che sarà il programma estivo della squadra di Spalletti. I bianconeri non andranno più a Herzogenaurach, ma faranno una tournée tra Hong Kong e l’Australia. La Juventus avrà così modo di incontrare tanti tifosi che spesso non riescono a essere vicini alla squadra come vorrebbero. Per questo motivo la società ha deciso di fare questa tournée, che servirà anche a intrecciare opportunità commerciali. Nel frattempo, però, Spalletti lavorerà per mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi e per arrivare al meglio all’inizio del nuovo campionato. Per farlo la Juventus effettuerà delle amichevoli di prestigio e la prima sarà il 5 agosto a Hong Kong contro il Chelsea. Dopodiché la squadra volerà a Perth, in Australia, per proseguire la preparazione. Anche lì saranno in programma due sfide amichevoli: la prima contro l’Inter l’8 agosto e la seconda l’11 agosto contro il Palermo.