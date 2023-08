Juventus su Berardi. L'offerta al Sassuolo è da 30 milioni tra bonus e un giovane

La Juventus e il Sassuolo s’incontreranno per Domenico Berardi per dare il via ufficiale alla trattativa, ma alla Continassa hanno già pronta l’offerta per il capitano neroverde. Secondo la stima fatta da Giuntoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il club bianconero è disposto a spendere 20 milioni con l’aggiunta di 4 milioni di bonus.

A parte c’è la disponibilità a cedere un calciatore per una valutazione di 6-7 milioni di euro, lasciando alla società della famiglia Squinzi la scelta della contropartita tecnica. Sinora s’è parlato dell’argentino Soulé, ma tra i due club sono emerse differenti opinioni sull’argomento. E tutto viene fatalmente tenuto in sospeso.

Va trovata la quadra tra le due società. Nel dialogo tra Juve e Sassuolo peseranno molto anche le modalità del trasferimento, visto che a Torino non c’è particolare disponibilità finanziaria al momento. Per intendersi, ieri è stata ufficializzata la cessione di Nicolò Rovella alla Lazio con una quotazione di 17 milioni di euro. Approfondendo i termini dell’operazione, però, si scopre che il club di Lotito avrà un prestito gratuito biennale con la facoltà di pagare il cartellino dal 2025 in poi su base triennale. Insomma nelle casse bianconere ora non entra nulla e non è da escludere che Giuntoli chieda a Carnevali condizioni simili. Un po’ come è accaduto per Locatelli due estati fa: solo ora Carnevali sta incassando la prima tranche dei 38 milioni pattuiti.