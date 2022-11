Juventus, su McKennie il Borussia Dortmund e club di Premier: Allegri valuterà col club

Non solo entrate per la Juventus. Nel summit previsto la prossima settimana con Massimiliano Allegri si parlerà anche del mercato in uscita. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, verrà valutata la posizione di Weston McKennie, su cui ci sarebbero alcuni club inglesi e il Borussia Dortmund, e il prestito del giovane Soulé.