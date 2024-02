Juventus, Szczesny in scadenza nel 2025: l'ingaggio è un ostacolo per il rinnovo

vedi letture

In casa Juventus tiene banco anche il futuro di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, che fra poco più di due mesi campirà 34 anno, ha il contratto in scadenza nel 2025 dopo il rinnovo automatico scattato nella scorsa stagione in base alle presenze accumulate. Il portiere della Juventus - al settimo anno in bianconero - ha più volte ribadito di voler chiudere la carriera con la maglia bianconera e la stessa dirigenza juventina vorrebbe tenersi ancora stretto il giocatore: un’unità di intenti che deve però affrontare il nodo ingaggio.

Cifre alte

L’ex Roma e Arsenal fa infatti parte della vecchia guardia che ha “strappato” negli anni passati stipendi molto alti: è terzo dietro a Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot con un ingaggio netto che si aggira intorno ai 6,5 milioni, una cifra significativa per le casse bianconere. Per rinnovare per un’altra, o più, stagione la società gli chiederà una riduzione dello stipendio seguendo la politica di abbattimento dei costi del monte ingaggio e in virtù anche dell’età del portiere. Il rinnovo del portiere sarà un tema che terrà banco nei prossimi mesi in casa bianconera. Si tratterà di sedersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione gradita ad entrambe le parti per proseguire ancora il cammino insieme.