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Juventus tra attacco e porta: Kolo Muani resta un obiettivo, incognita tra i pali

Juventus tra attacco e porta: Kolo Muani resta un obiettivo, incognita tra i pali TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri mattina, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo. Per Luciano Spalletti ci sono buone notizie, poiché Khéphren Thuram ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Il francese sarà regolarmente a disposizione della Juventus e probabilmente sarà anche titolare. Ieri, però, Dusan Vlahovic e Arek Milik hanno lavorato a parte come da programma. Perciò non sembrano esserci particolari criticità, ma non è del tutto da escludere che si rimandi ancora il rientro di DV9. Spalletti potrebbe decidere di preservarlo ancora per sfruttare la pausa e rimetterlo in campo contro il Genoa. Oggi ci sarà la conferenza stampa del tecnico di Certaldo e magari l’allenatore chiarirà la situazione su Vlahovic, spiegando se sarà convocato oppure no.

Vedute differenti sul tema portiere.
In estate la Juventus cercherà un nuovo portiere dopo la stagione poco confortante disputata da Michele Di Gregorio. Però su questo tema ci sono vedute differenti in casa bianconera. Infatti, Comolli vorrebbe fare un investimento di un certo livello con l’obiettivo di trovare un giocatore che possa difendere la porta della Juventus per molti anni. Per questo motivo, l’ad vorrebbe un calciatore giovane ma non di certo a basso costo. Spalletti, invece, ritiene che ci sia bisogno di un portiere, ma non deve essere fatto un investimento elevato che sottragga risorse magari da investire in altri reparti. Il tecnico di Certaldo cercherebbe un giocatore magari più esperto e che abbia un prezzo contenuto. Adesso ci saranno altri confronti tra Spalletti e Comolli su questo tema per trovare una quadra. Ma il tecnico di Certaldo vuole investimenti maggiori su altri reparti, non ritenendo quello del portiere un problema prioritario. Nel frattempo, in vista del match contro il Sassuolo, si va verso la conferma di Mattia Perin. Il numero 1 bianconero ha di fatto preso il posto a Di Gregorio dopo i tanti errori commessi dall’ex Monza nel mese di febbraio.

Programmazione estiva e il pensiero fisso Kolo Muani.
La Juventus prepara l’estate a 360 gradi e si avvicina sia alla preparazione pre stagione sia al mercato. Per quanto riguarda quello che sarà il programma estivo della Juventus, si sta delineando sempre di più. La squadra non andrà più in Germania come è successo nelle ultime due stagioni. I bianconeri non faranno il solito periodo di lavoro ad Herzogenaurach, ma faranno un tour tra l’Australia e Hong Kong. Dunque, il programma è praticamente pronto e Spalletti e i suoi ragazzi andranno in giro per il mondo anche per lanciare il brand Juventus. Nel frattempo, la dirigenza lavora sul mercato e per l’attacco il pensiero fisso sembra essere Randal Kolo Muani. Il francese piace a Spalletti, che lo voleva già a gennaio, tanto da far passare il messaggio “o lui o nessuno” e così di fatto è stato. La Juventus non è riuscita a convincere il Tottenham a lasciar partire Kolo Muani e perciò il discorso è stato rimandato all’estate. Il giocatore, dal canto suo, ha già fatto sapere che non resterà in Inghilterra e il suo desiderio sarebbe quello di poter tornare a Torino. La Juventus, in estate, tornerà alla carica per parlare con il Paris Saint-Germain, con cui i rapporti si sono ricuciti dopo le tensioni dello scorso agosto.

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