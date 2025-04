Juventus, Tudor: "A Vlahovic è mancato solo il gol. Koopmeiners? Problema al tendine"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Ho visto un ottimo primo tempo e un buon secondo tempo, ma siamo stati troppo nervosi negli ultimi dieci minuti. Vanno comunque fatti i complimenti ai ragazzi, se fossimo stati 3-0 o 4-0 al primo tempo nessuno avrebbe potuto dire niente".

Molto bello il gol del 2-0 con un'azione a tre uomini tutta in velocità.

"Sì, è un bel gol perché c'è una connessione con tre uomini, fatta con grande qualità. Non è facile, se non sei forte non ti viene bene. Sono davvero felice per loro".

Un altro gol preso di testa.

"Sappiamo che abbiamo un po' di problemi per la struttura e l'inesperienza, ma bisogna alzare l'attenzione e prepararsi meglio. Le partite si decidono anche su queste cose qui. E' una scuola, ma bisogna crescere in fretta".

Con lei Vlahovic è più coinvolto nelle azioni: quanto lo sta vedendo dentro questo contesto?

"Ha fatto una bella gara, gli è mancato solo il gol. Era dentro, era connesso, ha attaccato bene lo spazio, più della prima partita. Un gol l'avrebbe meritato. Ma va bene così, andiamo avanti".

Come sta Koopmeiners?

"Aveva un problema al tendine, ma è felice per il gol. L'ho visto più di gamba, mi è piaciuto, si è mosso ovunque. Questo gol gli darà fiducia".

Cos'ha in più la Juventus rispetto alle altre candidate alla Champions?

"Non lo so, non mi piace fare paragoni con gli altri. Bisogna concentrarci su noi stessi, se guardiamo gli altri perdiamo il focus. Pensiamo alla crescita individuale e di squadra, tutte le altre cose sono inutili".