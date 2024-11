Juventus, Weah: "Posso giocare in tutte le posizioni dell'attacco e ora voglio ancor di più"

vedi letture

Timothy Weah, esterno della Juventus, dopo la vittoria nel derby contro la Juventus: "Sono felice, per me è una grande vittoria oggi. Dobbiamo continuare così. Sono felice, non solo per me ma per tutta la squadra che ha fatto una grande partita stasera".

Quali obiettivi da qui a fine stagione per te?

"Voglio fare altri gol e assist per aiutare la squadra. Per me non è finita qui, dobbiamo fare di più".

Ti trovi bene quando Thiago Motta ti sposta da 9?

"Sì, mi sento bene anche lì. In attacco si può giocare da 9, da 7, ma anche da 11: posso giocare in tutte le posizioni. Io sono pronto quando il mister mi dice di giocare davanti".

Come festeggerai?

"A casa mia, in camera, a dormire".

Papà ti ha fatto i complimenti?

"Sì, papà e pure mamma. Sono felici. Stasera abbiamo fatto una grande vittoria e dobbiamo continuare così, anche contro il Milan".