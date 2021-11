Juventus, Witsel resta ancora nel mirino: esperienza e qualità per il centrocampo di Allegri

A volte ritornano. Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund con il contratto in scadenza nel 2022, resta nel mirino della juventus, dopo essere stato vicino ai bianconeri sia nel 2016 che nell'estate scorsa. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri ci stanno ancora pensando, nonostante la sua età, 32 anni, non lo metta in cima alla lista visto il progetto di svecchiamento della rosa come obiettivo della Juventus. Le qualità del belga allettano però Allegri, che potrebbe portare all'interno della sua rosa esperienza e abilità nella gestione dei momenti delle varie partite.