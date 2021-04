Karl-Heinz Riedle: "Germania all'Europeo? Quando conta fa sempre bene, come l'Italia"

"La Germania ha avuto qualche problema ma, esattamente come l'Italia, è una nazionale che quando conta fa sempre bene". A parlare così a Sky Sport è Karl-Heinz Riedle, ex attaccante della Lazio e attualmente in società nel Borussia Dortmund: "Certo, il 6-0 contro Spagna è stato durissimo, e ci sono state tante critiche. Stesso discorso contro la Macedonia del Nord, non eravamo al cento per cento e loro hanno fatto la partita della vita. Ma Löw ha tantissima esperienza. L'Italia di Mancini? Può fare un grande Europeo".