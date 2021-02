Karsdorp: "Nazionale? Non funziona così. Hateboer ad esempio gioca bene da più tempo di me"

"È troppo facile parlare di Nazionale in questo momento. Non ho giocato per molto tempo e, adesso, che gioco con continuità in Serie A dovrei reclamare ad alta voce un posto con gli Oranje? Non funziona così". A parlare è Rick Karsdorp, esterno della Roma tornato protagonista in questa stagione con Fonseca, che ai microfoni di ad.nl dà il suo personale punto di vista sulla possibilità di tornare a vestire la maglia dell'Olanda: "L'ultima volta sono stati convocati Dumfries (PSV, ndr) ed Hateboer (Atalanta, ndr) che, a mio modo di vedere, si sono messi in evidenza per un periodo di tempo più lungo rispetto al mio".