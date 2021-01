Keita Balde scalpita, Ranieri sorride. Può essere lui il vero colpo di gennaio della Sampdoria

Keita Balde ha voglia di giocare. Di segnare. Di tornare ad essere attore protagonista del nostro campionato. E l'occasione buona, scherzo del destino, potrebbe capitare proprio domani. Quando la sua Sampdoria affronterà la sua Inter. Ovvero quella squadra che nell'estate 2018 decise di puntare forte su di lui ma che un anno dopo non riuscì a trovare la quadra economica col Monaco per il riscatto. Da lì il ritorno nel Principato, lo stop anticipato della Ligue 1 a marzo e la conseguente inattività di oltre 6 mesi, prima dell'arrivo ad ottobre alla Sampdoria. Qualche settimana per ritrovare il ritmo partita, poi la positività al Covid e l'infortunio muscolare di novembre, fino al rientro in campo nell'ultima del 2020 col Sassuolo. Col primo gol doriano e quell'espulsione quantomeno discutibile a fine partita.

Keita però non si è perso d'animo. Ha lavorato duramente durante le feste, nonostante la squalifica è volato a Roma con la squadra per star vicino ai compagni e ora è pronto per far parlare solo il campo. Contro l'Inter salvo sorprese dell'ultimo minuto partirà titolare per la prima volta in stagione e la sensazione, nonché la speranza di Ranieri, è che il classe '95 possa diventare a tutti gli effetti il vero colpo blucerchiato di questo gennaio. All'Olimpico Quagliarella è sembrato fin troppo isolato là davanti e chissà quali scenari regalerà il mercato in questo senso (con la Juventus in pressing). Ma ora Ranieri sa di poter contare finalmente anche su Keita, sui suoi gol, sui suoi assist e sulle sue giocate. Magari proprio partendo dal fischio d'inizio, cosa ancora mai successa in questa stagione.