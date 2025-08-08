Ufficiale Pro Patria, ingaggiato Alessandro Di Munno: accordo annuale con opzione

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Alessandro Di Munno.

Centrocampista classe 2000, è cresciuto nei vivai di Sampdoria, Como e Monza. In Serie C ha vestito le maglie di Monza, Vis Pesaro, Pro Sesto, Lecco e Novara.

Di Munno sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo.

Questa la nota del Novara in merito: Novara Football Club comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Munno all’Aurora Pro Patria 1919. Quattro stagioni in maglia azzurra e quasi 100 presenze sono un traguardo importante. Ci saluta l’ultimo giocatore dell’attuale rosa ad essere stato tra i protagonisti della grande cavalcata che ci ha portato a trionfare nel campionato di Serie D 2021/22.