Ufficiale Monopoli, arriva Maguette Fall in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella

La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il trasferimento temporaneo con diritto di riscatto dalla Virtus Entella del calciatore Maguette Fall.

Attaccante senegalese, classe 1994 (è nato il 24 maggio), nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Trapani e Virtus Entella. In passato ha giocato anche con Giana Erminio, Vis Nova Giussano e Casatese.