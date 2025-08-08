Ufficiale Pescara, ecco l'erede di Plizzari: dal Palermo arriva Sebastiano Desplanches

Con l'acquisto di Bardi il Palermo ha dato il via libera alla cessione di Sebastiano Desplanches al Pescara. Il portiere classe 2003 si trasferisce alla corte di Vivarini in prestito, di seguito la nota del club:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches.

Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica.

Nel 2023 è passato al Palermo, in Serie B, e nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita anche con la maglia azzurra. Dopo le esperienze con la Nazionale Azzurra all’Europeo Under 19, ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, risultando uno dei protagonisti del torneo e premiato come miglior portiere della competizione. Nell’estate del 2025 ha partecipando agli Europei Under 21 con la Nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita.

Ora per lui si apre una nuova avventura in biancazzurro, dove metterà il suo talento e la sua ambizione al servizio del Pescara.

A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino".