Ufficiale

Catania, a 16 mesi dall'esonero arriva la risoluzione consensuale con Cristiano Lucarelli

© foto di luca.bargellini
Oggi alle 15:34Serie C
di Luca Bargellini

A sedici mesi dall'esonero dalla guida del Catania, si chiude ufficialmente il rapporto fra il club etneo e Cristiano Lucarelli.

Il club siciliano, infatti, con una nota apparsa sui propri canali ufficiali ha dato notizia della risoluzione consensuale del contratto con il tecnico toscano.

Lucarelli (49) nel corso della stagione 2023/2024 guidò l'Elefantino per 21 gare in Serie C con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Nel corso della sua carriera da tecnico l'ex attaccante ha lavorato anche con Parma (settore giovanile), Perugia, Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana.

