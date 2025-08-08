Ufficiale
Palermo, tesserato Francesco Bardi: accordo pluriennale con l'ex Reggiana
TUTTO mercato WEB
Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.
Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
Bardi (33) nelle due stagioni a Reggio Emilia ha messo a referto 68 presenze e 17 clean sheet. In precedenza per lui, una volta terminato il percorso nel calcio giovanile fra Livorno e Inter, ha vestito anche le maglie di Novara, Chievo Verona, Espanyol, Frosinone e Bologna.
Altre notizie Serie B
UfficialeBonini saluta il Catanzaro. Va a titolo definitivo all'Almeria: firma un contratto di 6 anni
Editoriale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, il rinforzo tra i pali arriva dalla Serie A: ha firmato il 'fratello d'arte' Donnarumma
Calcio femminile