Ufficiale Palermo, tesserato Francesco Bardi: accordo pluriennale con l'ex Reggiana

Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi.

Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

Bardi (33) nelle due stagioni a Reggio Emilia ha messo a referto 68 presenze e 17 clean sheet. In precedenza per lui, una volta terminato il percorso nel calcio giovanile fra Livorno e Inter, ha vestito anche le maglie di Novara, Chievo Verona, Espanyol, Frosinone e Bologna.