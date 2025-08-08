Casarano, colpo in mezzo al campo: dal Bari arriva Lulic a titolo definitivo
Colpo in mezzo al campo per il Casarano, che ha annunciato di aver acquistato il croato Karlo Lulic. Il classe '96 arriva a titolo definitivo dal Bari. Questo il comunicato ufficiale del club:
La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Karlo Lulić, centrocampista croato, classe 1996 che arriva dal Bari. Cresciuto nelle giovanili del Graničar Laze prima e in quelle del Mladost Cernik dopo, Lulić nel luglio 2010, si trasferisce nelle formazioni giovanili del NK Osijek. Nel settembre del 2014 si trasferisce alla Sampdoria e l’anno successivo va in prestito alla squadra ceca del Bohemians 1905 in 1^ Liga. Nel luglio del 2016 decide di ritornare in Croazia nelle file dell’Osijek, sua squadra d’origine. In Italia torna nel 2021 nelle file del Frosinone, in tre stagioni colleziona 47 presenze segnando 2 reti. Nel gennaio del 2024 passa al Bari (19 presenze), fino a settembre quando va in prestito al Sarajevo e da qui, a giugno scorso, di nuovo al Bari.
Questo invece il comunicato con cui il Bari ha annunciato la cessione di Lulic al Casarano
SSC Bari comunica che è stato trovato l'accordo con il Casarano Calcio per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista croato classe '96 Karlo Lulic.
In bocca al lupo per tutto Karlo !